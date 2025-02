Vice-presidente americano e Zelensky reunidos em Munique

Foto: Tobias Schwarz - AFP

O presidente ucraniano diz que só se encontrará com Putin quando houver um plano com o qual concorde e que seja feito em conjunto com os Estados Unidos e os países europeus aliados da Ucrânia.



J.D. Vance acredita que os Estados Unidos vão conseguir encontrar uma solução para o conflito na Ucrânia. Acrescenta que o governo de Donald Trump está preocupado com a segurança na Europa.