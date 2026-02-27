Vice-presidente da energética russa Gazprom detido por alegados subornos

"Agentes do ministério da Administração Interna da Federação Russa detiveram o vice-presidente do conselho de administração da Gazprom Neft, suspeito de ter aceitado subornos", escreveu na plataforma digital Telegram a porta-voz daquela tutela, Irina Volk.

Segundo a agência noticiosa TASS, a investigação descobriu que Dzhaliabov terá certificado projetos de construção ainda em curso e por acabar para garantir os pagamentos e proteger empresas subcontratadas de eventuais multas por incumprimento de prazos preestabelecidos.

O processo criminal inclui dois casos de suborno, com as receitas supostamente usadas pelo empresário para comprar um apartamento de luxo na estância turística de Sochi, além de uma embarcação.

Em 2025, foi comprovado pelas instâncias russas que um ex-executivo de uma subsidiária regional da Gazprom subornou o então governador da região de Tambov, Maxim Yegorov.

Após as sanções impostas à Rússia devido à invasão da Ucrânia e guerra que dura há quatro anos, a Gazprom Neft, subsidiária de petróleo do grupo Gazprom, apresentou melhor desempenho financeiro do que a divisão de gás do conglomerado.