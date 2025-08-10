Vice-presidente dos EUA diz que Trump será o principal mediador nas negociações

Em entrevista à Fox News, JD Vance considerou essa possibilidade contraproducente, acreditando que apenas Donald Trump está qualificado para negociar diretamente com Vladimir Putin sobre esse ponto.

"A verdade é que não vejo isso como muito produtivo. Fundamentalmente, o presidente dos Estados Unidos tem que ser aquele que aproxima os dois", afirmou Vance que falava após uma reunião de assessores de segurança americanos, europeus e ucranianos no Reino Unido.

Embora tenha afirmado que manterá contacto com a Ucrânia durante todo esse processo e garantido que Trump fará o possível para levar Putin à mesa de negociações com Volodimir Zelensky, a prioridade agora é concluir essa reaproximação entre os líderes americano e russo que deverão encontrar-se sexta-feira no Alasca.

Vance reiterou que condena a invasão russa da Ucrânia, mas também pediu uma abordagem pragmática para a situação.

"É claro que condenamos a invasão. Não gostamos da situação atual, mas a paz precisa ser alcançada, e a única maneira de alcançá-la é sentar e conversar", disse.

Para Vance, o que "não se pode fazer é apontar o dedo a alguém".

"Não se pode dizer `ele está errado e nós estamos certos`. O caminho para a paz é um líder determinado sentar e forçar as pessoas a se unirem", concluiu.