Vice-primeiro-ministro chinês vai à COP30 no Brasil e visita Uruguai

Segundo o porta-voz da diplomacia chinesa, Guo Jiakun, Ding participará na conferência, na quinta-feira, como enviado especial do Presidente chinês, Xi Jinping.

Guo afirmou que "a China está disposta a reforçar a confiança e dar novo impulso à governação climática global com as suas conquistas e soluções".

"Esperamos colaborar com todas as partes na defesa do multilateralismo, reforçar a solidariedade e cooperação, promover a transição global para um mundo verde e de baixas emissões de carbono e construir, em conjunto, um planeta limpo e belo", acrescentou.

Sobre a deslocação oficial que antecede a COP30, o porta-voz referiu que o Uruguai é "um país tradicionalmente amigo e parceiro estratégico integral da China" e manifestou a vontade de Pequim em aproveitar a visita "para continuar a aprofundar essa parceria".

Em relação ao Brasil, Guo declarou que a China espera "reforçar o alinhamento estratégico no desenvolvimento" e "contribuir em maior medida para a defesa do multilateralismo e da justiça internacional".

A COP30 realiza-se no Brasil de 10 a 21 de novembro.