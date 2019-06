Vídeo - Adolescente de 17 anos salva criança que cai de apartamento na Turquia

RTP27 Jun, 2019, 11:35 | Mundo

O imigrante argelino Feuzi Zabaat trabalha numa oficina de molduras, no distrito de Fatih, em Istambul. No que seria um dia de trabalho normal, Zabaat estava no lugar certo à hora certa.



Encontrava-se na rua onde trabalha quando reparou que uma criança estava à janela de um prédio. A menina síria, Doha Muhammed, terá perdido o equilíbrio, caindo do segundo andar. Zabaat apanhou-a, conseguindo evitar que esta sofresse quaisquer lesões.