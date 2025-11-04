Vídeo de soldados israelitas a torturarem detido palestiniano causa polémica

O caso remonta a maio de 2024, mas voltou à ribalta depois de a procuradora ter desaparecido e sido procurada pelas autoridades.



O caso que está a abalar Israel e enfureceu a extrema-direita desencadeou protestos pela abertura de uma investigação contra os soldados israelitas e tornou-se um sério embaraço para o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu.



Entretanto, a Cruz Vermelha prepara-se para entregar o corpo de um alegado refém às Forças de Defesa de Israel em Gaza, onde a crise humanitária prossegue à espera de avanços do plano de paz.