Mundo
Vídeo de soldados israelitas a torturarem detido palestiniano causa polémica
Foi presa a ex-procuradora militar das Forças Armadas de Israel. É acusada de ter divulgado um vídeo de soldados israelitas a torturarem um detido palestiniano.
O caso que está a abalar Israel e enfureceu a extrema-direita desencadeou protestos pela abertura de uma investigação contra os soldados israelitas e tornou-se um sério embaraço para o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu.
Entretanto, a Cruz Vermelha prepara-se para entregar o corpo de um alegado refém às Forças de Defesa de Israel em Gaza, onde a crise humanitária prossegue à espera de avanços do plano de paz.