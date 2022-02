Vídeo mostra caça F-35 em chamas após embater em porta-aviões dos EUA

F-35C ramp strike on the USS Carl Vinson pic.twitter.com/dadOzzIvgO — OSINTtechnical (@Osinttechnical) February 6, 2022

O caça F-35C, uma das mais recentes aquisições da Marinha dos Estados Unidos,. Num vídeo divulgado nas redes sociais no fim de semana, a aeronave é vista a partir de duas câmaras colocadas dentro do porta-aviões USS Carl Vinson, com o qual colidiu.O incidente ocorreu a 24 de janeiro, quando esse navio realizava operações no Mar da China Meridional. Não houve vítimas mortais, mas, incluindo o piloto, que se atirou para fora da aeronave.No ângulo captado por uma das câmaras pode ver-se o F-35 a aproximar-se do USS Carl Vinson, acabando por chocar com o convés de aterragem. Logo de seguida surgem chamas e a aeronave parece perder totalmente o controlo.O segundo ânguloDurante as gravações é ainda ouvida a tripulação a gritar “acena, acena” – termo utilizado militarmente para que uma aeronave aborte a tentativa de aterragem, acelerando e dando a volta para procurar aterrar de modo mais seguro.A Marinha norte-americana já confirmou a autenticidade do vídeo, mas ainda não divulgou a causa do incidente.“Sabemos que, que mostram imagens da colisão do F-35C a 24 de janeiro no Mar da China Meridional”, disse em comunicado o comandante Zach Harrell, porta-voz das Forças Navais.“Está em cursodessas gravações”, adiantou, explicando ainda a existência de tais filmagens: “A Marinha dos EUA grava vídeos de vários ângulos de cada aterragem para que estes possam depois servir para avaliar e melhorar o desempenho de cada piloto”.

China “não tem interesse” no avião dos EUA

Pouco tempo depois deste episódio, a Marinha avançou que os danos ao porta-aviões USS Carl Vinson foram “superficiais” e que este rapidamente regressou às suas funções habituais.Foi também iniciadaque reclama a quase totalidade do Mar da China Meridional como seu território.

Pequim já garantiu, porém, “não ter qualquer interesse no avião” dos Estados Unidos.





“Aconselhamos os EUA a contribuírem mais para a paz regional em vez de exercerem força em cada pedaço do Mar da China Meridional”, acrescentou o porta-voz do Ministério chinês dos Negócios Estrangeiros.

O que pode ter falhado?

O modelo de caça F-35C possui alguma da tecnologia mais avançada da Marinha e entrou ao serviço da mesma já em 2019, apesar de apenas recentemente ter cumprido a sua primeira missão operacional. Os especialistas estão, agora, a procurar entender o que poderá ter falhado.“Conforme a aeronave está a descer,. Parece que o piloto perdeu o contro e está a sofrer oscilações”, explicou à CNN Peter Layton, um antigo piloto da Força Aérea australiana.“É mesmo, mesmo assustador”, observou o especialista, para quem o embate parece sugerir que– um sistema digital que reduz o número de correções que um piloto precisa de fazer para aterrar em segurança.“É ummuito inteligente que liga osaos aceleradores, dando ao piloto margem para que possa monitorizar e ajustar o sistema”, especificou Layton. “É um programa relativamente recente que está incluído nos F-35”.