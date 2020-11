Vídeo viral de bailarina com Alzheimer realça importância da música para a memória

Una bailarina siempre será una bailarina. Emoción a flor de piel, al escuchar, sentir y volar junto con El lago de los Cisnes de #Tchaikovsky. Puedes ser parte de @DespertarMusica desde https://t.co/lXBAukhmWo Vídeo completo: https://t.co/AnqPDw4LvN#MusicaParaDespertar pic.twitter.com/7ICAMCaRTK — MúsicaParaDespertar (@DespertarMusica) November 8, 2020

Durante os últimos dias, o mundo tem-se emocionado com um vídeo a circular nas redes rociais. No vídeo, com pouco mais de dois minutos, vê-se uma mulher idosa, numa cadeira de rodas, que se encoraja e começa a dançar espontaneamente, principalmente com as mãos, à medida que se ouve uma melodia crescente do Lago dos Cisnes, de Tchaikovsky.Marta Cinta, como era conhecida profissionalmente,No entanto, o vídeo apenas se tornou viral recentemente, depois de a organização espanhola Música Para Despertar – que promove o uso terapêutico da música em pessoas com Alzheimer e outras demências – o ter partilhado na rede social Twitter.Em 2019, a organização fez uma visita à Residência Muro de Alcoy, em Alicante, onde a antiga bailarina residiu nos últimos anos. Agora, em declarações à agência de notícias espanhola Efe , o fundador e diretor da Música Para Despertar, Pepe Olmedo, recorda a altura em que conheceu Marta Cinta e que testemunhou o momento do vídeo.“Encontrámo-nos com Marta González, ficámos a saber da sua história e testámos com ela as ferramentas do Música para Despertar”, disse Olmedo. “No vídeo, podemos ver como ela reage a um dos temas mais importantes da sua vida”, recorda., explicou o psicólogo à agência de notícias espanhola. Ao longo do vídeo, vê-se Marta Cinta a recordar os passos da coreografia, que se vão desbloqueando à medida que a música prossegue.. “É preciso subir em pontas”, recordou Cinta.

O poder da música na memória





Dad’s ability to improvise and compose beautiful melodies on the fly has always amazed me.



Tonight, I gave him four random notes as a starting point.



Although his dementia is getting worse, moments like this bring him back to me. pic.twitter.com/dBInVCTmfF — Nick Harvey (@mrnickharvey) September 17, 2020

Para além de Marta Cinta, um outro exemplo é o de Paul Harvey, antigo pianista e professor de música que conquistou recentemente o primeiro lugar de várias tabelas com uma melodia que improvisou ao piano apesar da sua perda de memória. O momento em que Harvey, de 80 anos, criou a música foi partilhado no Twitter pelo seu filho, que indicou apenas quatro notas musicais ao seu pai. Com essas indicações, Harvey conseguiu de imediato compor a música que ficou conhecida por “Quatro Notas”.

a memória auditiva é uma das últimas coisas que uma pessoa perde, porque é uma das primeiras que desenvolvemos, apenas a 18 semanas de gestação. “É uma das vias neurais mais profundas que são estabelecidas”, esclarece Meadows.

Grace Meadows, diretora da organização Música para Demência, explica a The Guardian que. “É uma das vias neurais mais profundas que são estabelecidas”, esclarece Meadows.

A capacidade específica de a música se conectar com doentes que sofrem de diversos tipos de demência é estudada há vários anos e cada vez mais são conhecidos resultados e testemunhos.





A diretora da organização explica que esta memória auditiva permanece intacta mesmo quando as pessoas sofrem de demência cognitiva, porque a música é processada em muitas partes do cérebro. Por isso, se alguma coisa estiver a bloquear a via neural, o cérebro encontra outro caminho.No caso de Marta Cina, estes instintos musicais estão relacionados a uma forte memória muscular, o que a leva a recordar a dança à medida que ouve a música do Lago dos Cisnes.Em apenas poucos dias, mais de oito milhões de pessoas assistiram ao vídeo nas redes sociais, nomeadamente no Instagram, Facebook, Twitter ou TikTok.