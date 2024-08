Vidro blindado protege Trump em primeiro comício ao ar livre após atentado

O local escolhido foi a cidade de Asheboro, na Carolina do Norte - um dos Estados decisivos nas eleições presidenciais de 05 de novembro -, onde Trump se apresentou protegido por placas de vidro blindado, numa ação de campanha centrada na segurança nacional.

O candidato republicano à Casa Branca defendeu que os Estados Unidos eram mais fortes sob o seu Governo e sublinhou que guerras como a da Ucrânia (em curso desde fevereiro de 2022, quando foi invadida pela Rússia) não teriam acontecido se ele estivesse no poder.

"A minha atitude manteve-nos fora das guerras. Eu parava guerras com telefonemas", sustentou.

Trump repetiu as suas críticas ao atual Presidente norte-americano, Joe Biden, e à vice-presidente e candidata presidencial democrata, Kamala Harris, afirmando: "Estão a levar-nos até à beira da Terceira Guerra Mundial".

Já ele, pelo contrário, vincou que, se eleito, trará a paz de volta ao mundo.

O magnata nova-iorquino, de 78 anos, sofreu um ferimento de bala na orelha a 13 de julho, quando um jovem o alvejou num comício em Butler, na Pensilvânia.

O agressor estava no telhado de um edifício no exterior do comício e, antes de ser abatido pelas forças de segurança, matou um membro da assistência e feriu outros dois.

A então diretora dos serviços secretos dos Estados Unidos, Kimberly Cheatle, acabou por demitir-se dez dias depois, por causa das falhas de segurança no comício de Trump e após afirmar que a tentativa de assassínio foi o "maior fracasso operacional" da agência "em décadas".

Na semana passada, soube-se que os serviços secretos tinham aprovado um plano para aumentar a segurança de Trump, que incluía a utilização de placas de vidro blindado - que normalmente só são fornecidas aos Presidentes e vice-presidentes, quando consideradas necessárias em aparições ao ar livre.