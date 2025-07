Vietname. Pelo menos 34 mortos em naufrágio de barco turístico na Baía de Halong

As operações de resgate vão continuar durante a noite para tentar encontrar os oito desaparecidos.







c/ agências

O barco Wonder Sea transportava 48 passageiros e cinco tripulantes e naufragou este sábado na Baía de Halong, no Vietname, devido às fortes chuvas repentinas.A Baía de Halong é um dos destinos turísticos mais populares do Vietname e foi declarada Património Mundial da UNESCO em 1993."Os guardas fronteiriços resgataram 11 pessoas e recuperaram 34 corpos", segundo indicou o site VNExpress."Respirei fundo, nadei por uma passagem, mergulhei e depois voltei à superfície. Cheguei a gritar por socorro e fui puxado na direção de um barco", contou um sobrevivente de dez anos aos meios de comunicação estatais VietnamNet.