Vigílias por Pretti prosseguem em Minneapolis exigindo justiça mesmo após substituição de Bovino

Os habitantes daquela cidade do estado norte-americano do Minnesota mantiveram-se nas ruas para exigir justiça, apesar de ter sido anunciado que Greg Bovino deixará de liderar as operações do Serviço de Imigração e Alfândegas (ICE).

"A saída de Bovino é um grande passo para diminuir a violência, mas a comunidade está convencida de que devemos continuar nas ruas. Os protestos não vão parar; não basta que eles se vão embora, queremos justiça", declarou o manifestante Evan Freese, um professor que vive a quatro quarteirões do cruzamento na zona sul da cidade onde Pretti foi morto, citado pela agência de notícias espanhola EFE.

A morte de Pretti, o segundo manifestante abatido a tiro nos protestos contra as operações de busca e detenção de imigrantes em Minneapolis, depois da morte de Renée Good, a 07 de janeiro, provocou uma onda de indignação em todos os Estados Unidos, obrigando a Casa Branca a fazer alguns ajustamentos.

O Presidente norte-americano, Donald Trump, anunciou na segunda-feira o envio do seu "czar da fronteira", Tom Homan, para a região, substituindo Bovino, que se tornou o rosto das operações agressivas na cidade e da repressão contra os manifestantes que protestavam contra estas ações.

Evan Freese é o responsável pelo altar erguido em homenagem a Pretti, além de gerir o café e a comida que outros cidadãos levam para os voluntários que permanecem nas ruas apesar das temperaturas extremas, que esta semana atingiram os -26 graus centígrados.

"As ações do ICE na cidade saíram do controlo de uma forma que nos afeta profundamente. Só nos resta prestar homenagem à vida dos nossos vizinhos falecidos com ações visíveis nas ruas, que é o que o Governo quer eliminar", sustentou.

Outros cidadãos presentes em redor do altar indicaram que um número significativo de organizações da sociedade civil está a convocar uma mobilização em massa na cidade para a próxima sexta-feira à tarde.

O juiz federal do Minnesota Patrick Shilitz intimou o diretor interino do ICE, Todd Lyons, para este explicar por que razão a agência não cumpriu as ordens judiciais relativas aos imigrantes detidos, e ameaçou processá-lo processo por desobediência judicial.

A Casa Branca baixou na segunda-feira o tom em relação ao caso Pretti, depois de vários membros do Governo Trump terem chamado "terrorista" à vítima no fim de semana e o terem acusado de tentar usar uma arma contra os agentes, apesar de os vídeos mostrarem que foi abatido pelas costas quando estava desarmado.

A porta-voz presidencial, Karoline Leavitt, evitou classificar assim o biólogo de 37 anos que trabalhava como enfermeiro de cuidados intensivos e disse que a sua morte foi "uma tragédia", mas culpou as autoridades democratas do estado do Minnesota por terem, afirmou, agitado a população contra os agentes federais da imigração.

Trump falou na segunda-feira por telefone com o governador do Minnesota, Tim Walz, do Partido Democrata, e com o presidente da Câmara de Minneapolis, Jacob Frey, também do Partido Democrata, para tentar coordenar esforços para reduzir as tensões nas ruas da cidade.

Com a chegada de Tom Homan, um conselheiro próximo de Donald Trump, espera-se também que grande parte dos 3.000 agentes federais do ICE mobilizados em Minneapolis abandonem a cidade nas próximas horas, enquanto os manifestantes continuam concentrados junto aos hotéis onde se presume que a maioria deles está alojada.

Homan é o principal responsável pela política governamental de deportações em massa de imigrantes nos Estados Unidos e está a assumir o comando no Minnesota no lugar de Greg Bovino, comandante da patrulha de fronteiras, mas o Governo norte-americano desmentiu, contudo, as notícias veiculadas na segunda-feira de que Bovino teria sido demitido do cargo.

Greg Bovino "continua a ser um membro fundamental da equipa do Presidente", escreveu a porta-voz do Departamento de Segurança Interna, Tricia McLaughlin, na rede social X.