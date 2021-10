Vikings chegaram à América do Norte séculos antes de Cristóvão Colombo

Utilizando novas técnicas de datação, cientistas conseguiram encontrar uma data para a chegada dos primeiros europeus à América do Norte. Há muito que se sabe que Cristóvão Colombo não foi o primeiro europeu a alcançar aqueles territórios, em 1492.



Num estudo na revista Nature, cientistas analisaram três pedaços de madeira utilizados num acampamento viking na região de L’Anse aux Meadows. Os cientistas explicaram que utilizaram a datação por radiocarbono começando o processo a partir da data de uma tempestade solar. De forma exata, conseguiram descobrir que o acampamento viking é do ano 1021, ou seja, de há mil anos atrás.



Este tipo de tempestade solar, uma explosão de radiação que atingiu a Terra, terá acontecido por volta do ano 992 depois de Cristo, de acordo com os cientistas. Uma data que permitiu determinar um ano de forma mais exata para o acampamento encontrado.



“A associação destas peças dos vikings está baseada em pesquisa detalhada que foi conduzida pela “Parques do Canadá”, diz o estudo, que acrescenta que existem provas substanciais de que as peças de madeira foram modificadas através de ferramentas de metal.



É a prova que L’Anse aux Meadows era uma base de acampamento. A partir daí outros territórios foram explorados, incluindo para sul. Os autores dizem que este é um ponto fulcral para pesquisa futura sobre as viagens transatlânticas, mudanças genéticas e transferências de novas patologias.



L’Anse aux Meadows é um dos locais que refenciados pela UNESCO e encontra-se a norte da região de Terra Nova e Labrador. É o único local conhecido por ter tido um acampamento viking na América do Norte e as primeiras provas da chegada europeia ao novo mundo.