Viktor Orbán aproveita pandemia para confinar a democracia

Na Hungria foram detidas 16 pessoas por terem criticado o Governo no Facebook. O primeiro-ministro Viktor Orbán autoriza esta actuação da polícia com base na lei do estado de emergência, em vigor no país. Noutros países da Europa, o fim-de-semana fica marcado por protestos contras as restrições em Espanha, Inglaterra, também na Alemanha e até na Suíça.