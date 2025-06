Viktor Orbán considera desfile LGBT em Budapeste "uma vergonha"

Na reação ao desfile, o governo acusou a oposição húngara de ter atuado “sob ordens de Bruxelas” e de ter procurado “impor a cultura woke com apoio estrangeiro”. Já a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, tinha apelado às autoridades húngaras para que permitissem a realização da marcha.

Além disso, organizar ou convocar manifestações deste tipo pode ser punível com até um ano de prisão, ao abrigo da nova legislação aprovada em março no país.Orbán, no poder desde 2010 e defensor de um modelo “iliberal”, tem endurecido a política contra as pessoas LGBT+ com o argumento de proteger as crianças. A lei aprovada este ano proíbe qualquer manifestação que exponha menores à homossexualidade ou à identidade transgénero.A polícia de Budapeste, que supervisionou a marcha, confirmou em comunicado que está a investigar os acontecimentos.O desfile deste fim de semana ocorre num contexto de tensão entre Budapeste e Bruxelas, com a Hungria a enfrentar críticas persistentes dos parceiros europeus pelo que é descrito como um recuo preocupante nos direitos fundamentais.