Vinte guerrilheiros mortos em bombardeamentos do novo Governo da Colômbia

"Neutralizámos 20 narcoterroristas, capturámos cinco (...) e resgatámos dois menores", declarou o chefe de Estado num vídeo publicado na rede social X, na segunda-feira.

A operação contra os guerrilheiros, sob o comando do rebelde mais procurado do país, Iván Mordisco, teve lugar na madrugada de segunda-feira em Guaviare, no sul do país.

Trata-se dos bombardeamentos mais mortíferos desde a chegada ao poder, em 07 de agosto, de Abelardo de la Espriella. O líder de extrema-direita prometeu uma luta implacável contra os grupos criminosos, que se financiam através do tráfico de droga, da extorsão e da atividade mineira ilegal.

São também os terceiros bombardeamentos do novo Governo, com o maior número de vítimas desde a Presidência de Juan Manuel Santos (2010-2018), indicou à agência de notícias France-Presse fonte militar.

Quatro menores foram mortos nas duas primeiras ondas de ataques, dois com 15 anos e dois com 16. Desconhece-se se há menores entre as vítimas da terceira vaga.

"Estamos no teu encalço, Mordisco (...) vou fazer-te pagar por todo o mal que causaste à Colômbia", afirmou De la Espriella, que pretende reforçar a cooperação com os Estados Unidos e Israel na luta contra o crime organizado.