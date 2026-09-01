Vinte guerrilheiros mortos em bombardeamentos do novo Governo da Colômbia
Vinte guerrilheiros foram mortos na Colômbia em bombardeamentos contra zonas controladas por insurgentes, ordenados pelo novo Governo do Presidente Abelardo de la Espriella, afirmou o próprio dirigente.
"Neutralizámos 20 narcoterroristas, capturámos cinco (...) e resgatámos dois menores", declarou o chefe de Estado num vídeo publicado na rede social X, na segunda-feira.
A operação contra os guerrilheiros, sob o comando do rebelde mais procurado do país, Iván Mordisco, teve lugar na madrugada de segunda-feira em Guaviare, no sul do país.
Trata-se dos bombardeamentos mais mortíferos desde a chegada ao poder, em 07 de agosto, de Abelardo de la Espriella. O líder de extrema-direita prometeu uma luta implacável contra os grupos criminosos, que se financiam através do tráfico de droga, da extorsão e da atividade mineira ilegal.
São também os terceiros bombardeamentos do novo Governo, com o maior número de vítimas desde a Presidência de Juan Manuel Santos (2010-2018), indicou à agência de notícias France-Presse fonte militar.
Quatro menores foram mortos nas duas primeiras ondas de ataques, dois com 15 anos e dois com 16. Desconhece-se se há menores entre as vítimas da terceira vaga.
"Estamos no teu encalço, Mordisco (...) vou fazer-te pagar por todo o mal que causaste à Colômbia", afirmou De la Espriella, que pretende reforçar a cooperação com os Estados Unidos e Israel na luta contra o crime organizado.