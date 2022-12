Vinte mil migrantes preparados para passar fronteira entre México e EUA

El Paso apressou-se, segundo a agência de notícias Associated Press (AP), a converter grandes edifícios em abrigos, enquanto a Cruz Vermelha dispões de 10.000.”, disse Leeser.O estado norte-americano do Texas indicou que estava a enviar 400 membros da Guarda Nacional para a cidade fronteiriça depois de as autoridades locais terem declarado estado de emergência.Os migrantes que se encontram nas zonas de fronteira entre os Estados Unidos e o México mantêm-se em abrigos precários, uma vez que as restrições continuam a impedir as pessoas de requerer asilo em território norte-americano.O governo dos Estados Unidos pediu ao Supremo Tribunal para que os limites fossem levantados antes do Natal, um dia depois de o presidente do Supremo Tribunal, John Roberts, emitir uma ordem temporária para manter as restrições impostas ao abrigo das medidas impostas pela crise sanitária.



Em Juarez, junto à fronteira com El Passo, centenas de migrantes mantêm-se nas filas esperando que as restrições sejam levantadas podendo, dessa forma, entrar nos Estados Unidos.



Por seu lado, em Tijuana, aproximadamente cinco mil migrantes estão distribuídos em 30 abrigos precários, sendo que muitos estão em quartos alugados e apartamentos da zona.



Neste momento, encontram-se mais de 23 mil agentes dos Estados Unidos ao longo da fronteira, de acordo com dados fornecidos pela Casa Branca.



Para a Administração Biden, segundo a Associated Press, a solução para o problema não pode ser o prolongamento indefinido das medidas sobre saúde pública (SARS CoV-2) tendo pedido que as restrições sejam alteradas pelo Supremo até ao próximo dia 27 de dezembro.