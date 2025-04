Vinte mortos em incêndio num lar de idosos no norte da China

O incêndio deflagrou por volta das 14h00, de terça-feira, em Lisboa num lar de idosos na vila de Linghua, na província de Hebei, no norte do país, a cerca de 180 quilómetros de Pequim.

O número oficial de mortos era de 20 às 20h00 em Lisboa.

"Outros pacientes idosos do lar foram transferidos para hospitais próximos para serem examinados e tratados", acrescentou a agência.

As causas do incêndio estão a ser investigadas, de acordo com a Xinhua.