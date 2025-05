Vinte procuradores-gerais democratas processam executivo Trump por ameaça de cortar fundos

De acordo com as queixas, apresentadas na terça-feira, os secretários da Segurança Interna, Kristi Noem, e dos Transportes, Sean Duffy, ameaçaram cortar o financiamento aos estados que se recusem a cumprir a agenda de imigração do Presidente Donald Trump.

O procurador-geral da Califórnia, Rob Bonta, disse numa conferência de imprensa que nenhum financiamento federal foi retido até agora, mas que a ameaça é "iminente".

"O Presidente Donald Trump não pode usar estes fundos como moeda de troca para garantir que os estados cumprem as suas políticas preferidas", acrescentou Bonta.

A porta-voz do secretário adjunto da Segurança Interna, Tricia McLaughlin, disse em comunicado que o processo não impedirá o executivo Trump de "restaurar o Estado de Direito".

"As cidades e os estados que infringem a lei e nos impedem de prender imigrantes ilegais criminosos não devem receber financiamento federal. O Presidente deixou isso claro", disse ela.

Duffy disse em comunicado que os 20 estados apresentaram a ação porque "as suas autoridades querem continuar a infringir a lei federal e a colocar as necessidades dos imigrantes ilegais acima dos seus próprios cidadãos".

Os procuradores-gerais responsáveis pelos processos incluem os estados da Califórnia, Colorado, Connecticut, Delaware, Havai, Illinois, Maine, Massachusetts, Michigan, Minnesota, Nevada, Nova Jérsia, Novo México, Nova Iorque, Oregon, Rhode Island, Washington, Wisconsin e Vermont.

Ambos os processos alegam que a administração Trump está a violar a Constituição ao tentar atribuir os gastos federais, algo que é da competência do Congresso.

A 24 de abril, os estados receberam cartas do Departamento de Transportes a afirmar que devem cooperar nos esforços de imigração e eliminar os programas de diversidade, equidade e inclusão, sob pena de perderem fundos.

Entretanto, a 24 de fevereiro, os estados receberam cartas da secretária da Segurança Interna, Kristi Noem, declarando que "se qualquer entidade governamental decidir ignorar a missão de segurança nacional e de segurança pública do Departamento de Segurança Interna, não deverá receber um único dólar do dinheiro do Departamento, a menos que o Congresso o tenha exigido especificamente".

Os casos estão a ser liderados pela Califórnia, mas foram apresentados num tribunal federal em Rhode Island.

Bonta observou que a Califórnia interpôs mais de 20 processos contra o governo, enquanto o procurador-geral de Rhode Island, Peter Neronha, disse que o seu estado abriu mais de uma dúzia.

Embora os processos tenham visado as políticas sobre tarifas, despedimentos de funcionários federais, entre outras políticas do executivo, o foco de Trump na aplicação da lei da imigração e na deportação em massa de imigrantes ilegais nos Estados Unidos recebeu mais atenção.

"O que estamos a assistir é a um autoritarismo crescente", disse Neronha.