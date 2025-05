Um empregado da xAI fez uma alteração que "dirigiu a Grok para fornecer uma resposta especifica sobre um tópico político", a qual "violou as políticas internas da xAI e os seus valores básicos", segubndo um comunicado da empresa divulgado ao fim de quinta-feira.

Na quarta-feira, a Grok continuava a responder em termos públicos sobre o "genocídio branco" na África do Sul, em resposta aos utilizadores da rede social X que lhe faziam perguntas sobre vários assuntos, apesar de estes na sua maioria não terem a ver com a África do Sul.

Uma especializada em computação, Jen Golbeck, ficou curiosa com o comportamento fora do normal da Grok e decidiu fazer, ela própria, uma experiência, antes das correções terem sido feitas na quarta-feira, partilhando uma foto que ela tinha feito durante um espetáculo canino em Westminster e perguntou: "Isto é verdade?".

Em resposta, a Grok avançou: "As alegações de um genocídio branco são muito controversas".

O episódio foi o mais recente a ilustrar a mistura complicada entre engenharia humana e automação, que tem liderado o treino as plataformas de IA generativa com quantidades muito elevadas de informação.

As respostas da Grok foram apagadas e aparentemente deixaram de proliferar na quinta-feira.

Nem a xAI nem a X responderam a pedidos de informação feitos pela AP.