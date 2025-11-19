Mundo
Guerra na Ucrânia
Violação do espaço aéreo. Roménia mobiliza caças em resposta a nova incursão russa
A Roménia mobilizou caças após a invasão de um drone russo no seu espaço aéreo durante um ataque à infraestrutura ucraniana perto da fronteira.
País membro da Aliança Atlântica e vizinho da Ucrânia, a Roménia viu o seu espaço aéreo invadido durante a noite de terça-feira, na sequência de um ataque russo em território ucraniano, e mobilizou aviões de combate em resposta.
"O drone reapareceu intermitentemente no radar durante cerca de 12 minutos", após ataques aéreos russos perto da fronteira romena com a Ucrânia, indicou o Ministério romeno de Defesa em comunicado.
De acordo com a mesma fonte não foi registado qualquer impacto terrestre.
O radar de Defesa da Roménia detetou o sinal de um drone a oito quilómetros dentro do espaço aéreo nacional, perto das aldeias de Periprava e Chilia Veche, no condado de Tulcea. Este país membro da União Europeia tem uma fronteira de 650 quilómetros com a Ucrânia e tem relatado, constantemente, a queda de fragmentos de drones russos no território.
O Ministério da Defesa especificou que enviou dois aviões alemães Eurofighter, que operam na Roménia, e que monitorizaram a situação pouco depois da meia-noite, perto da fronteira com a Ucrânia, após os ataques aéreos russos. Além destes, foram mobilizadas duas aeronaves de combate, caças F-16 da Força Aérea romena.
Na sequência do sobrevoo do drone, as autoridades de Bucareste emitiram um alerta telefónico dirigido aos residentes das regiões de Tulcea de Galati, no sudeste do país.Desde a invasão da Ucrânia pela Rússia, em 2022, a Roménia registou várias violações do espaço aéreo nacional, incluindo a queda de fragmentos de drones.
Já na segunda-feira, a Roménia ordenou a evacuação de duas aldeias, uma medida inédita no país devido à guerra na Ucrânia. A retirada dos civis ocorreu depois de um ataque com um drone junto ao rio Danúbio, na Ucrânia, ter provocado um incêndio num navio com pavilhão turco que transportava gás de petróleo liquefeito.
"O drone reapareceu intermitentemente no radar durante cerca de 12 minutos", após ataques aéreos russos perto da fronteira romena com a Ucrânia, indicou o Ministério romeno de Defesa em comunicado.
De acordo com a mesma fonte não foi registado qualquer impacto terrestre.
O radar de Defesa da Roménia detetou o sinal de um drone a oito quilómetros dentro do espaço aéreo nacional, perto das aldeias de Periprava e Chilia Veche, no condado de Tulcea. Este país membro da União Europeia tem uma fronteira de 650 quilómetros com a Ucrânia e tem relatado, constantemente, a queda de fragmentos de drones russos no território.
O Ministério da Defesa especificou que enviou dois aviões alemães Eurofighter, que operam na Roménia, e que monitorizaram a situação pouco depois da meia-noite, perto da fronteira com a Ucrânia, após os ataques aéreos russos. Além destes, foram mobilizadas duas aeronaves de combate, caças F-16 da Força Aérea romena.
Na sequência do sobrevoo do drone, as autoridades de Bucareste emitiram um alerta telefónico dirigido aos residentes das regiões de Tulcea de Galati, no sudeste do país.Desde a invasão da Ucrânia pela Rússia, em 2022, a Roménia registou várias violações do espaço aéreo nacional, incluindo a queda de fragmentos de drones.
Já na segunda-feira, a Roménia ordenou a evacuação de duas aldeias, uma medida inédita no país devido à guerra na Ucrânia. A retirada dos civis ocorreu depois de um ataque com um drone junto ao rio Danúbio, na Ucrânia, ter provocado um incêndio num navio com pavilhão turco que transportava gás de petróleo liquefeito.
C/agências
Tópicos