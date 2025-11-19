Violação do espaço aéreo. Roménia mobiliza caças em resposta a nova incursão russa

Na sequência do sobrevoo do drone, as autoridades de Bucareste emitiram um alerta telefónico dirigido aos residentes das regiões de Tulcea de Galati, no sudeste do país.









C/agências

País membro da Aliança Atlântica e vizinho da Ucrânia, após ataques aéreos russos perto da fronteira romena com a Ucrânia, indicou o Ministério romeno de Defesa em comunicado.De acordo com a mesma fonte não foi registado qualquer impacto terrestre.Este país membro da União Europeia tem uma fronteira de 650 quilómetros com a Ucrânia e tem relatado, constantemente, a queda de fragmentos de drones russos no território.Desde a invasão da Ucrânia pela Rússia, em 2022, a Roménia registou várias violações do espaço aéreo nacional, incluindo a queda de fragmentos de drones.Já na segunda-feira, a Roménia ordenou a evacuação de duas aldeias, uma medida inédita no país devido à guerra na Ucrânia. A retirada dos civis ocorreu depois de um ataque com um drone junto ao rio Danúbio, na Ucrânia, ter provocado um incêndio num navio com pavilhão turco que transportava gás de petróleo liquefeito.