Violação russa do espaço aéreo polaco foi intencional e a "mais grave", diz UE
A alta-representante da UE para os Negócios Estrangeiros considerou hoje que na última noite ocorreu a "violação mais grave" do espaço aéreo da União Europeia (UE) e disse que "foi intencional".
"Na última noite, na Polónia, assistimos à mais séria violação do espaço aéreo da UE pela Rússia desde que a guerra [na Ucrânia], começou", escreveu Kaja Kallas nas redes sociais, acrescentando que "foi intencional, não foi acidental".
A alta-representante da UE para os Negócios Estrangeiros e Política de Segurança disse que está em contacto com a Organização do Tratado do Atlântico Norte (NATO) e com as autoridades polacas, expressando "total solidariedade" à Polónia.
"A guerra da Rússia está a escalar, não está para acabar", comentou a ex-primeira-ministra da Estónia, apelando a mais apoio para a Ucrânia e a um reforço considerável das capacidades militares e securitárias da União Europeia.