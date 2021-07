Violência baseada no género custa 366 mil milhões de euros por ano na União Europeia

As principais vítimas são mulheres, com a violência que as atinge a representar 79% daqueles custos.



"A vida humana, a dor e sofrimento não têm preço. Contudo, saber o custo da violência pode ajudar os Estados da União Europeia a enviar o dinheiro para onde ele faz falta - e onde é mais efetivo. O dinheiro gasto no apoio às vítimas não é suficiente, com os serviços como os abrigos a representarem apenas 0,4% do custo da violência baseada no género", segundo esta agência da UE, baseada em Vílnius.



Para a sua diretora, a holandesa Carlien Scheele, "os Estados da UE precisam de investir mais em atividades que previnam a violência contra as mulheres e protejam as vítimas, o que é tanto um imperativo moral, como boa economia".



O estudo do EIGE diferencia os custos, com a maior parte destes (56%) a ser afetada ao impacto emocional e físico, seguido pelos serviços de justiça criminal (21%) e produção económica perdida (14%). Outros custos podem incluir serviços de justiça civil, relativos por exemplo a procedimentos de divórcio e custódia dos filhos, ajudas domiciliárias e proteção de menores.



Para os seus cálculos, o EIGE baseou-se em informação extrapolada do Reino Unido.



O documento, que inclui uma revista das metodologias existentes, vai ser divulgado em agosto.