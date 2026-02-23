Mundo
Violência e incêndios alastram no México após morte do líder de cartel de narcotráfico
A noite de domingo foi de terror em vários estados do México. A morte de "El Mencho", líder da maior organização de tráfico de droga do país, desencadeou uma onda generalizada de protestos armados, incêndios e bloqueios.
Os estados de Jalisco, Colima, Michoacán, Nayarit, Guanajuato e Tamaulipas estão sob alerta desde domingo, devido à violência registada nas ruas em contestação à morte de Nemesio Ruben Oseguera Cervantes (“El Mencho”), líder do Cartel Jalisco Nova Geração (CJNG).
“El Mencho” morreu no avião que o transportava até à Cidade do México, depois de uma operação militar em Tapalpa, Jalisco, levada a cabo com a ajuda de “informações complementares” partilhadas pelas autoridades norte-americanas.
Quatro outros membros do CJNG morreram no local da operação de captura e três oficiais das forças armadas ficaram feridos, confirmou a Secretaria de Defesa Nacional do México.
O líder de uma das organizações criminosas mais poderosas do país era procurado pelos crimes de tráfico de drogas, extorsão, roubo de combustível, sequestro, extração ilegal de madeira e mineração e contrabando de migrantes.
Claudia Sheinbaum, presidente do México, elogiou o trabalho das forças de segurança mexicanas na intervenção, confirmando a “coordenação absoluta” entre os governos de todos os estados.
Em resposta ao pânico dos civis, que fugiam aos bloqueios das rodovias, conflitos nas ruas e ao fogo posto em veículos bancos e supermercados, a chefe de Estado mexicana apelou à população para que se mantivesse "informada e calma" e confirmou que a atual prioridade do governo é travar os distúrbios.
No caso particular de Jalisco, um dos estados mais afetados na noite de domingo, o governador Pablo Lemus suspendeu os serviços de transporte público para evitar que as pessoas circulem na rua.
Entretanto já se fizeram ouvir as primeiras reações em todo o mundo, com as embaixadas dos Estados Unidos, Canadá, Argentina, Alemanha, França, Polónia e Rússia a alertarem os seus cidadãos no México para a violência em vários estados do país.O Ministério português dos Negócios Estrangeiros recomendou esta segunda-feira aos cidadãos portugueses, turistas e residentes, em especial nos estados mexicanos de Jalisco, Nayarit, Guanajuato, Colima, Michoacán y Tamaulipas para evitarem deslocações desnecessárias.
O Departamento de Estado dos Estados Unidos apelou aos residentes nos estados de Jalisco, Tamaulipas, Michoacán, Guerrero e Nuevo Léon para permanecerem em locais seguros. A par da Rússia e Canadá, o governo norte-americano também suspendeu voos para os aeroportos mais próximos das cidades de risco.
No futebol, quatro jogos foram adiados devido aos conflitos. No entanto, a Federação Mexicana de Futebol ainda não anunciou quaisquer alterações ao amigável da próxima quarta-feira entre as seleções do México e da Islândia, em Queretaro.
A quatro meses do pontapé de saída no mundial de futebol, que se realiza entre Estados Unidos, Canadá e México, uma das principais preocupações passa por garantir a segurança no país, especialmente no estado de Jalisco, que recebe quatro jogos da fase de grupos da competição.
Fundado em 2007, o Cartel Jalisco Nova Geração tem mais de 15 mil membros, segundo estimativas do governo norte-americano, e é considerado pelo FBI como a organização de tráfico de droga mais poderosa do México, responsável pela maior parte da cocaína, heroína, metanfetamina e fentanil que entra noutros países.
A par dos crimes de tráfico de droga, os membros do CJNG divulgam episódios de violência nas redes sociais e estão acusados de atacar políticos, juízes e agentes da lei mexicanos.
Com a morte de Nemesio Oseguera, o México acredita, agora, que Donald Trump pode reduzir significativamente a pressão e as ameaças sobre o governo.
Nas escolas, as aulas foram canceladas em pelo menos oito estados.
Voos suspensos e preocupação com o mundial de futebol
Para além do Estádio Guadalajara, a Cidade do México e de Guadalupe, em Nuevo León, vão acolher outras nove partidas do Campeonato do Mundo de futebol.
Cartel Jalisco Nova Geração
Com a morte de Nemesio Oseguera, o México acredita, agora, que Donald Trump pode reduzir significativamente a pressão e as ameaças sobre o governo.