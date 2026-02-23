Violência e incêndios alastram no México após morte do líder de cartel de narcotráfico

Nas escolas, as aulas foram canceladas em pelo menos oito estados.

Voos suspensos e preocupação com o mundial de futebol





O Ministério português dos Negócios Estrangeiros recomendou esta segunda-feira aos cidadãos portugueses, turistas e residentes, em especial nos estados mexicanos de Jalisco, Nayarit, Guanajuato, Colima, Michoacán y Tamaulipas para evitarem deslocações desnecessárias



O Departamento de Estado dos Estados Unidos apelou aos residentes nos estados de Jalisco, Tamaulipas, Michoacán, Guerrero e Nuevo Léon para permanecerem em locais seguros. A par da Rússia e Canadá, o governo norte-americano também suspendeu voos para os aeroportos mais próximos das cidades de risco.



No futebol, quatro jogos foram adiados devido aos conflitos. No entanto, a Federação Mexicana de Futebol ainda não anunciou quaisquer alterações ao amigável da próxima quarta-feira entre as seleções do México e da Islândia, em Queretaro.



Para além do Estádio Guadalajara, a Cidade do México e de Guadalupe, em Nuevo León, vão acolher outras nove partidas do Campeonato do Mundo de futebol.

Cartel Jalisco Nova Geração





Os estados de Jalisco, Colima, Michoacán, Nayarit, Guanajuato e Tamaulipas estão sob alerta desde domingo, devido à violência registada nas ruas em contestação à morte de Nemesio Ruben Oseguera Cervantes (“El Mencho”), líder do Cartel Jalisco Nova Geração (CJNG).“El Mencho” morreu no avião que o transportava até à Cidade do México, depois de uma operação militar em Tapalpa, Jalisco, levada a cabo com a ajuda de “informações complementares” partilhadas pelas autoridades norte-americanas.Quatro outros membros do CJNG morreram no local da operação de captura e três oficiais das forças armadas ficaram feridos, confirmou a Secretaria de Defesa Nacional do México.O líder de uma das organizações criminosas mais poderosas do país era procurado pelos crimes de tráfico de drogas, extorsão, roubo de combustível, sequestro, extração ilegal de madeira e mineração e contrabando de migrantes.Em resposta ao pânico dos civis, que fugiam aos bloqueios das rodovias, conflitos nas ruas e ao fogo posto em veículos bancos e supermercados,No caso particular de Jalisco, um dos estados mais afetados na noite de domingo, o governador Pablo Lemus suspendeu os serviços de transporte público para evitar que as pessoas circulem na rua.Entretanto já se fizeram ouvir as primeiras reações em todo o mundo, com asA quatro meses do pontapé de saída no mundial de futebol, que se realiza entre Estados Unidos, Canadá e México,Fundado em 2007, o Cartel Jalisco Nova Geração tem mais de 15 mil membros, segundo estimativas do governo norte-americano, e é considerado pelo FBI como a organização de tráfico de droga mais poderosa do México, responsável pela maior parte da cocaína, heroína, metanfetamina e fentanil que entra noutros países.A par dos crimes de tráfico de droga, os membros do CJNG divulgam episódios de violência nas redes sociais e estão acusados de atacar políticos, juízes e agentes da lei mexicanos.Com a morte de Nemesio Oseguera, o México acredita, agora, que Donald Trump pode reduzir significativamente a pressão e as ameaças sobre o governo.