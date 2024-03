Violência Haiti. Mais de 15 mil deslocados em Port-au-Prince

O escalar da violência já obrigou à fuga de perto de 15 mil pessoas de Port-au-Prince, segundo estimativas feitas por organizações não-governamentais, estando a maioria agora a viver em acampamentos improvisados.



O governo declarou, no domingo, um estado de emergência de 72 horas, com recolher obrigatório à noite.



Gangues armados invadiram, no sábado, as duas maiores prisões do país, e libertaram perto de quatro mil reclusos. Doze pessoas morreram.



Os gangues têm desde ontem, o controlo do aeroporto internacional da capital. Exigem a demissão do primeiro-ministro, cujo paradeiro é desconhecido desde que viajou para o Quénia.