Violência na África do Sul preocupa Governo português

", afirmou Augusto Santos Silva à Lusa, confiando que a normalidade regresse.Nas ruas do país, milhares de sul-africanos têm saqueado lojas, atacado equipamentos públicos e vandalizado as ruas, protestando contra a crise económica e exigindo a libertação do ex-presidente Jacob Zuma, preso na semana passada por desrespeito a uma ordem do Tribunal Constitucional, a mais alta instância judicial do país.", disse o chefe da diplomacia portuguesa.A África do Sul conta com cerca de 450 mil portugueses e lusodescendentes e Santos Silva admitiu que os serviços consulares estão focados no apoio à comunidade."Como todos compreenderão, a minha prioridade, a minha preocupação, é com a situação dos portugueses", disse.", acrescentou o governante.O ministro reafirmou os apelos feitos pela secretária de Estado das Comunidades Portuguesas, Berta Nunes, pedindo "a máxima cautela e a máxima prudência" por parte dos compatriotas num momento de crise social no país.





