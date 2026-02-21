Vírus mata 72 tigres em parque de vida selvagem na Tailândia
As autoridades do norte da Tailândia disseram que 72 tigres morreram nas últimas semanas num parque de vida selvagem devido a uma infeção viral e bacteriana.
Os testes detetaram a presença do vírus da esgana canina, altamente contagioso, bem como bactérias que afetam o sistema respiratório, informou o Departamento Provincial de Pecuária de Chiang Mai, em comunicado, na sexta-feira.
"Quando os tigres adoecem, é mais difícil detetar a doença do que em animais como gatos ou cães. Quando percebemos que estavam doentes, já era tarde demais", disse o diretor do Departamento de Pecuária da Tailândia, Somchuan Ratanamungklanon, à imprensa local.
Os felinos pertenciam ao parque de vida selvagem Tiger Kingdom, de propriedade privada. Os turistas podem "abraçar, tocar e tirar fotografias de perto com os tigres" no local, de acordo com a página do parque na Internet.
"Estes tigres morreram como viveram: em sofrimento, cativeiro e medo", disse à agência de notícias France-Presse a organização de defesa dos direitos dos animais PETA Ásia.
"Se os turistas evitassem estes locais, rapidamente se tornariam inviáveis e tragédias como esta teriam muito menos probabilidade de ocorrer", acrescentou a organização.