Vírus misterioso preocupa na China

O vírus em causa já provocou 59 infetados na cidade de Wuhan, sendo que sete deles estão em estado crítico.



Em comunicado, a Comissão Municipal de Wuhan declarou que 163 pessoas que estiveram em contacto com este vírus foram colocadas sob observação médica e garantiu estar a fazer os possíveis para identificar o vírus e a sua origem. , sendo que sete deles estão em estado crítico.Em comunicado, a Comissão Municipal de Wuhan declarou quee garantiu estar a fazer os possíveis para identificar o vírus e a sua origem. Singapura e Hong Kong já criaram um sistema para perceber se os turistas que chegam de Wuhan estão ou não infetados com o vírus.





A Comissão afirmou que não acredita que o vírus não seja transmitido de pessoa para pessoa e acrescentou que a maioria dos afetados trabalha num mercado municipal.



Em Hong Kong foram encontrados 16 turistas com sintomas de pneumonia, que foram levados para um hospital. No entanto, nenhum deles está confirmado com o vírus não-identificado. Em Singapura apenas foi identificado “um caso suspeito”, conta o South China Morning Post.



A Organização Mundial de Saúde afirmou estar atenta ao caso e que tem mantido contacto com o Governo chinês.



“Existem várias causas que podem levar a uma pneumonia, muitas delas são mais comuns que o coronavírus. Estamos a acompanhar de perto este caso e assim que for possível iremos dar mais detalhes”, contou o porta-voz da OMS, citado por BBC. A Comissão afirmou que não acredita que o vírus não seja transmitido de pessoa para pessoa e acrescentou que a maioria dos afetados trabalha num mercado municipal.. No entanto, nenhum deles está confirmado com o vírus não-identificado. Em Singapura apenas foi identificado “um caso suspeito”, conta oA Organização Mundial de Saúde afirmou estar atenta ao caso e que tem mantido contacto com o Governo chinês.“Existem várias causas que podem levar a uma pneumonia, muitas delas são mais comuns que o coronavírus. Estamos a acompanhar de perto este caso e assim que for possível iremos dar mais detalhes”, contou o porta-voz da OMS, citado por BBC.