Vírus respiratórios podem ativar células inativas do cancro da mama

Os detalhes foram publicados na revista científica Nature, num artigo liderado por cientistas dos Estados Unidos da América (EUA), do Reino Unido e dos Países Baixos, que também recolheram dados em humanos para corroborar as conclusões.

"As nossas descobertas indicam que as pessoas com um historial de cancro podem precaver-se contra os vírus respiratórios, como vacinar-se sempre que possível", salientou codiretor do estudo Julio Aguirre-Ghiso.

O cancro da mama é o cancro mais diagnosticado em mulheres. Após uma remissão inicial, as células cancerígenas podem permanecer adormecidas durante anos antes que a metástase (nos pulmões ou noutros órgãos) provoque uma reincidência.

Segundo uma nota da revista, as infeções respiratórias virais, como o SARS-CoV-2 (que provoca a covid-19), estão associadas a inflamação, que pode desencadear processos que podem influenciar a metástase.

O aumento das taxas de mortalidade por cancro nos primeiros dois anos da pandemia, reportado em alguns estudos, levou o investigador James DeGregori e a sua equipa do Centro de Cancro da Universidade do Colorado, nos EUA, a estudar os efeitos das infeções pelo vírus da gripe e pelo SARS-CoV-2 em ratos.

Para isso, os cientistas expuseram os ratos aos vírus. Em ambos os casos, as infeções respiratórias desencadearam o despertar de células cancerígenas adormecidas disseminadas nos pulmões, levando a uma expansão maciça de células metastáticas em poucos dias após a infeção e ao aparecimento de lesões metastáticas em duas semanas.

"As células cancerígenas inativas são como as brasas deixadas numa fogueira abandonada, e os vírus respiratórios são como um vento forte a reacender as chamas", resumiu DeGregori, num comunicado do Campus Médico Anschutz da Universidade do Colorado.

As análises moleculares revelaram que o despertar de células cancerígenas disseminadas e adormecidas é impulsionado pela interleucina-6 (IL-6), uma proteína libertada pelas células imunitárias em resposta a infeções ou lesões.

"A identificação da IL-6 como um mediador-chave no despertar destas células do seu estado dormente sugere que o uso de inibidores da IL-6 ou outras imunoterapias dirigidas poderá prevenir ou reduzir o ressurgimento de metástases após uma infeção viral", indicou Julio Aguirre-Ghiso.

Depois de estas descobertas, a equipa analisou duas grandes bases de dados e encontrou suporte para a sua hipótese de que as infeções respiratórias em doentes com cancro em remissão estão ligadas à metástase do cancro.

Analisaram dados do UK Biobank (4.837 participantes, todos os tipos de cancro) e do Flatiron Health, dos EUA (quase 37.000 doentes com cancro da mama).

A equipa observou uma associação entre a infeção por SARS-CoV-2 e o risco de morte no grupo do UK Biobank.

Os doentes que testaram positivo ao SARS-CoV-2, em comparação com aqueles que não, apresentaram um aumento de duas vezes nas mortes relacionadas com o cancro.

Já no grupo Flatiron Health a infeção por SARS-CoV-2 foi associada a um risco mais de 40% superior de doença metastática pulmonar.

No global, os resultados revelam como as infeções por vírus respiratórios podem aumentar o risco de reincidência do cancro e realçam a necessidade de estratégias para lidar com o aumento do risco de progressão metastática associado aos mesmos, concluem os autores.