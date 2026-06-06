Mundo
Visita a Espanha. Papa vai encontrar-se com vitimas de abuso sexual na Igreja
A visita de Leão XIV a Espanha ainda agora começou e já está marcada pela questão das vítimas de abuso sexual da Igreja, com as quais se irá encontrar.
Pouco depois de ter aterrado em território espanhol, o plano oficial foi alterado e decidiu-se que o Papa irá encontrar-se com essas vitimas, mas não se sabe onde nem quando.
O rei de Espanha pediu-lhe firmeza para ajudar a curar as vítimas da Igreja.
Sem as câmaras a gravar, o líder da Igreja Católica confirmou aos jornalistas que vai reunir com vitimas de abuso sexual na Igreja, um encontro ambicionado pelos espanhois e que não está no plano oficial.
Antes, o Papa tinha descrito os abusos como uma ferida aberta que a igreja vai fazer de tudo para sanar.
Antes, o Papa tinha descrito os abusos como uma ferida aberta que a igreja vai fazer de tudo para sanar.