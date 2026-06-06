Visita a Espanha. Papa vai encontrar-se com vitimas de abuso sexual na Igreja

O rei de Espanha pediu-lhe firmeza para ajudar a curar as vítimas da Igreja.





Sem as câmaras a gravar, o líder da Igreja Católica confirmou aos jornalistas que vai reunir com vitimas de abuso sexual na Igreja, um encontro ambicionado pelos espanhois e que não está no plano oficial.



Antes, o Papa tinha descrito os abusos como uma ferida aberta que a igreja vai fazer de tudo para sanar.



Pouco depois de ter aterrado em território espanhol, o plano oficial foi alterado e decidiu-se que o Papa irá encontrar-se com essas vitimas, mas não se sabe onde nem quando.