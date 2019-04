Visita a Israel. Bolsonaro diz que o nazismo era "de esquerda"

RTP04 Abr, 2019, 13:08 / atualizado em 04 Abr, 2019, 13:11 | Mundo

A gaffe de Jair Bolsonaro, resume-se a uma resposta em forma de pergunta: "Não há dúvida, né?" e, logo em seguida, a uma outra pergunta que pretendia ser irónica, mas que revelou uma dupla ignorância do presidente brasileiro: "Partido Socialista... Como é que é [o nome oficial do partido de Hitler]? Partido Nacional-Socialista da Alemanha".

Na verdade, o nome do NSDAP nem era Partido Socialista nem Partido Nacional-Socialista da Alemanha, e sim Partido Operário Nacional-Socialista da Alemanha.





Aquilo sobre que não tem dúvidas o presidente brasileiro é a afirmação do seu chanceler Ernesto Araújo, segundo a qual "o nazismo tinha traços fundamentais que recomendam classificá-lo na esquerda no espectro político".







A afirmação proferida no final de uma acidentada visita oficial a Israel teve lugar no Instituto de Yad Vashem, que precisamente se atribui como missão preservar a memória do Holocausto, das suas vítimas e do seu significado histórico.







Bolsonaro discursou no instituto, emitindo algumas afirmações sobre o "exame de consciência" que cada pessoa deve fazer e concluindo com uma declaração de amor ao Estado de Israel.







Mas posteriormente, num período de perguntas e respostas aos jornalistas, foi interpelado sobre a peculiar definição do nazismo que Ernesto Araújo vem defendendo e teve o impulso de confirmar o seu ministro.





A afirmação só podia ser vista como uma provocação a esse instituto que expressamente define o nazismo como uma corrente de extrema-direita. Grande parte da imprensa israelita e internacional imediatamente relevou o antagonismo entre a derrapagem de Bolsonaro e os pilares fundamentais da actividade científica e pedagógica do instituto.





Pouco depois, Bolsonaro, dirigindo-se aos jornalistas, repreendeu-os por fazerem perguntas inconvenientes, que apenas podem resultar em manchetes negativas.