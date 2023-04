Visita de Estado de Lula da Silva começa este sábado em Belém

Começa este sábado a visita de Estado de Lula da Silva a Portugal. O presidente do Brasil vai ser recebido em Belém, antes de um encontro com Marcelo Rebelo de Sousa. Pelo meio-dia, Lula da Silva vai participar na Cimeira luso-brasileira no CCB.