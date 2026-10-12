Visita de primeiro-ministro timorense à Tailândia reforça cooperação bilateral

O primeiro-ministro de Timor-Leste, Xanana Gusmão, realizou a semana passada uma visita à Tailândia, a primeira de um chefe de Governo timorense a Banguecoque desde 2013, tendo regressado domingo a Díli.

Durante a sua estada na Tailândia, Xanana Gusmão esteve reunido com o homólogo tailandês, Anutin Charnvirakul, com quem debateu o reforço da cooperação entre os dois países.

"Na área económica, os dois governos acordaram promover o comércio e o investimento e uma maior ligação entre os setores privados dos dois países", pode ler-se na informação das autoridades timorenses.

A informação salienta que a agricultura e transformação alimentar, energia, infraestruturas, turismo e hotelaria e economia azul foram identificadas como "áreas com potencial para uma maior cooperação e investimento".

Os dois países decidiram iniciar negociações para assinar um memorando de entendimento sobre o comércio de arroz.

"A cooperação deverá abranger também o comércio de produtos agrícolas, a transformação alimentar, a cooperação técnica e o reforço de capacidades", explica o Governo.

Os dois primeiros-ministros concordaram acelerar a conclusão do Acordo sobre Serviços Aéreos entre Timor-Leste e a Tailândia para estabelecer ligações aéreas.

Xanana Gusmão e Anutin Charnvirakul acordaram igualmente realizar, ainda este ano em Timor-Leste, a quarta reunião de cooperação técnica para adotar o Programa Trienal de Cooperação para o Desenvolvimento 2026-2028, que irá incidir na agricultura, desenvolvimentos dos recursos humanos e saúde.

No setor da educação, os dois primeiros-ministros decidiram concluir os dois memorandos de entendimento relativos ao ensino superior e formação técnica e profissional.

A Tailândia disponibilizou, desde 2001, mais de 800 bolsas de estudo a funcionários públicos e estudantes timorenses.

No setor da defesa e segurança, foi acordado o reforço de intercâmbio de militares, formação e cooperação no combate às burlas `online` e a outras formas de crime transnacional.

O primeiro-ministro timorense participou também em Banguecoque no fórum sobre a gestão prudente e sustentável do Fundo Petrolífero e em encontros com empresas para analisar oportunidades de investimento em Timor-Leste.