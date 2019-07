Visita do papa vai fortalecer o catolicismo em Moçambique - Nunciatura Apostólica

Lusa05 Jul, 2019, 12:58 | Mundo

"A visita de sua santidade terá duas dimensões: uma pastoral, que vai fortalecer a Igreja Católica em Moçambique, e uma político-diplomática, que vai reforçar os laços entre o Estado do Vaticano e o Estado de Moçambique", disse o encarregado de negócios da Nunciatura Apostólica em Moçambique, Cristiano Antonietti, num encontro com jornalistas.

Para dar maior vitalidade ao catolicismo em Moçambique, o papa Francisco vai ter encontros com os bispos e arcebispos das 12 dioceses e arquidioceses presentes no país, com os padres e leigos e dirigir uma missa no Estádio Nacional do Zimpeto, em Maputo.

"Fisicamente, o papa estará em Maputo, mas espiritualmente estará em todo Moçambique", enfatizou.

O encontro com os jovens, sociedade civil e com camadas da sociedade moçambicanas desfavorecidas será uma forma de demonstrar a preocupação com as questões sociais por parte do chefe da Igreja Católica.

Ao nível de Estado, Francisco vai reunir-se com o Presidente moçambicano, Filipe Nyusi, e com o corpo diplomático em Maputo, acrescentou o encarregado de negócios da Nunciatura Apostólica.

Ainda no encontro de hoje com os jornalistas, a Conferência Episcopal de Moçambique (CEM) deu a conhecer que não está prevista a deslocação do líder máximo da Igreja Católica à cidade da Beira, devastada pelo ciclone Idai, tendo sido apenas ponderada essa possibilidade.

A viagem do papa Francisco a Moçambique, de 04 a 06 de setembro, inclui uma missa no maior estádio do país, um encontro inter-religioso e uma visita a um hospital, entre várias iniciativas, segundo o programa divulgado pelo Vaticano.

Esta será a segunda visita de um papa a Moçambique, 30 anos depois de João Paulo II.