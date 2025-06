Visitante tenta "fazer um meme" e rasga pintura de 1712 na Galeria Uffizi de Florença

O incidente foi captado pelas câmaras de segurança das Galerias Uffizi, em Florença. As imagens divulgadas pelo canal italiano TG1 mostraram um visitante inclinado para trás e a cair sobre pintura.







Na tentativa de “fazer um meme” ou posar para fotografia com o quadro barroco por trás, um turista apoiou-se “excessivamente” sobre o retrato de Ferdinando de Medici, Grão-Príncipe da Toscana, pintado por Anton Domenico Gabbiani, rasgando a parte inferior da tela pintada em 1712.







Retrato de Ferdinando de Medici com detalhe do rasgão no canto inferior direito | Facebook







A direção do museu italiano retirou de imediato a obra do séc. XVIII para restauro e assegurou que o dano é tecnicamente reparável.





Porém, em entrevista à agência Ansa, o diretor das Uffizi, Simone Verde, expressou preocupação com o crescente desrespeito ao património cultural perante o elevado número de pessoas que querem produzirem conteúdos para as redes sociais.







“Estamos a assistir a uma perigosa transformação dos museus em meros cenários para selfies”, afirmou Verde.







Verde aponta que “o problema dos visitantes que vêm a museus para fazer memes ou tirar selfies para as redes sociais é desenfreado”.







Acrescentou ainda que a instituição pretende adotar regras mais rígidas de comportamento, visando proteger e preservar a integridade das obras de arte.





Turista a posar junto ao quatro do séc. XVIII | Facebook da ArtnetNews







As Galerias Uffizi reportaram à BBC que o indivíduo foi identificado pela polícia e denunciado às autoridades judiciais.





Esta pintura faz parte da exposição composta por cerca de 150 obras-primas do século XVIII de artistas como Goya, Tiepolo e Canaletto. Após o incidente foi fechada até 2 de julho. Deve reabrir com a pintura restaurada.







O quadro de Ferdinando de Medici, não é um caso isolado em Itália.







Verde relembrou que recentemente, no Palazzo Maffei, em Verona, uma escultura - cadeira incrustada de cristais Swarovski -, inspirada em Van Gogh, foi danificada por um visitante que, ao posar para fotografias, caiu sobre a obra e depois fugiu.





“O peso do homem fez com que a estrutura, delicadamente construída com vidro lapidado e sustentada por folhas metálicas, cedesse de forma abrupta” explicou.







Escultura danificada | Foto: Palazzo Maffei





O episódio em Florença volta a colocar em cima da mesa o debate sobre os limites da interação do público com o património artístico e a reforça a necessidade para se estabelecerem novas medidas de proteção do espólio exposto nas instituições culturais.





“Vamos estabelecer limites muito precisos, evitando comportamentos que não sejam compatíveis com o sentido das nossas instituições e o respeito pelo património cultural”, rematou Verde.