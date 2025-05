Vítimas de abuso sexual esperam ser recebidas pelo novo Papa

Sebastián Cuattromo foi vítima de abusos num colégio católico em Buenos Aires.

O porta-voz da Associação argentina Adultos pelos Direitos da Infância espera que este Papa seja diferente de Francisco neste aspeto.Sebastián Cuattromo sofreu abusos comprovados num colégio católico em Buenos Aires, há mais de três décadas. O agressor foi condenado a uma pena de 12 anos.Apesar de o tribunal ter feito justiça, Sebastián não esconde a mágoa pelo facto de o Papa Francisco - um Papa tão querido pela maioria - nunca ter recebido as vítimas do seu País.Sebastián Cuattromo a expulsão de elementos da Igreja Católica que tenham cometido abusos e que isso conste da Lei Canónica.O porta-voz da Associação Adultos pelos Direitos da Infância advoga ainda uma verdadeira comissão independente para investigar os casos, bem como uma reparação financeira aos sobreviventes.A esperança de que Leão XIV tenha uma postura mais combativa e assertiva no que toca à questão dos abusos sexuais na Igreja Católica.