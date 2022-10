Vitória de Lula é "tempo de esperança" para Presidente argentino

"Aqui tem um parceiro com quem trabalhar e sonhar grande para a boa vida dos nossos povos", afirmou o Presidente argentino na mensagem deixada na rede social Twitter, na qual publicou uma foto com aquele que foi o Presidente do Brasil entre 2003 e 2010, Lula da Silva.

O chefe de Estado argentino recordou as "injustiças" vividas por Lula, depois das quais foi mais uma vez eleito pelo povo do Brasil e "a democracia triunfou".

O chefe de Estado argentino concluiu com a frase: "a América Latina sonha".

Por seu turno, a vice-presidente da Argentina, Cristina Fernández, agradeceu hoje a Lula da Silva por devolver "a alegria e a esperança" à região com a sua vitória na segunda volta das eleições presidenciais de hoje.

"Hoje mais do que nunca, amor e muita felicidade. Obrigada povo do Brasil. Obrigado companheiro Lula por devolver a alegria e a esperança à nossa América do Sul", escreveu Cristina Fernández na rede social Twitter.

O ministro dos Negócios Estrangeiros, Santiago Cafiero, também enviou o seu reconhecimento ao Presidente eleito e salientou que "a Argentina está reunida com um grande aliado e as instituições da América Latina recuperaram um líder excecional".

"Trabalharemos juntos por uma região em paz e com justiça social", disse o Ministro dos Negócios Estrangeiros, Comércio Internacional e Culto na mesma rede social.

O ministro da Economia, Sergio Massa, foi muito mais sucinto nas suas felicitações ao próximo Presidente brasileiro, sobre o qual escreveu no Twitter "Imenso Lula" e publicou uma foto dos dois sorridentes.

O Presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do Partido dos Trabalhadores (PT, esquerda) venceu hoje a segunda volta das eleições presidenciais no Brasil com 50,87% contra 49,13% para o ex-presidente de extrema-direita, Jair Bolsonaro, com 99,38% dos boletins de voto contados.