Vitória democrata em eleição para substituir republicano expulso do Congresso

Com esta vitória do democrata Tom Suozzi sobre a republicana Mazi Pilip, os democratas reduziram ainda mais a maioria do Partido Republicano de Donald Trump na Câmara dos Representantes dos Estados Unidos, de acordo com os canais de televisão CNN e NBC.

Os republicanos detêm 219 lugares contra 212 democratas e quatro lugares vagos, a nove meses das eleições presidenciais e legislativas para renovar parcialmente o Senado e a Câmara, as câmaras alta e baixa, respetivamente, do Senado.

Eleito por um círculo nova-iorquino, que inclui parte do bairro de Queens e o condado de Nassau, na península de Long Island, Tom Suozzi vai substituir o republicano George Santos até às próximas eleições, em novembro.

Suozzi foi já representante entre 2016 e 2022.

A eleição foi convocada depois de George Santos ter sido destituído em 01 de dezembro, mesmo com o voto dos republicanos no Congresso, depois de algumas afirmações do republicano, na campanha para as eleições de 2022, terem sido provadas como falsas.

Santos é também acusado pela Procuradoria-Geral dos Estados Unidos em Nova Iorque de vários crimes, incluindo fraude, branqueamento de capitais e roubo de fundos públicos, por ter recebido ilegalmente 24 mil dólares (22,4 mil euros) do fundo de desemprego.