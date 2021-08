Viúva de ex-embaixador grego no Brasil e amante condenados pelo homicídio do diplomata

Amiridis, de 59 anos, que na altura do homicídio vivia em Brasília, encontrava-se de férias de Natal no Rio de Janeiro com a mulher, Francoise de Souza Oliveira, e a filha, quando foi dado como desaparecido.Alguns dias após o Natal, os restos carbonizados do diplomata foram encontrados num carro de aluguer debaixo de uma ponte em Nova Iguaçu, perto da capital do estado.A investigação, que se baseou em numerosas pistas, incluindo sangue num sofá e imagens de videovigilância, resultou na acusação de Sérgio Gomes Moreira Filho, polícia e amante de Françoise de Souza Oliveira." pela mulher, salientou a juíza Anna Christina da Silveira Fernandes ao proferir a sentença.", acrescentou.Um terceiro arguido foi presente ao tribunal criminal de Nova Iorque: Eduardo Moreira Tedeschi de Melo, um familiar do polícia, condenado a um ano de prisão por ajudar a transportar e esconder o corpo do diplomata.

Françoise de Souza Oliveira e Kyriakos Amiridis casaram-se em 2004, quando o diplomata era cônsul no Rio de Janeiro.