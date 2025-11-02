Vivia nos EUA há 57 anos. A história de uma portuguesa deportada

Devido ao registo de delitos, Rosa Monte foi deportada para os Açores a 30 de outubro.





Nos Estados Unidos, as rusgas dos agentes de imigração (ICE) provocam medo nas comunidades portuguesas de New Bedford e Fall River.





No estado do Massachusetts já foram detidas 1.400 pessoas de várias nacionalidades.

A reportagem é dos correspondentes da RTP nos Estados Unidos, Cândida Pinto e Ricardo Guerreiro.