Vivia nos EUA há 57 anos. A história de uma portuguesa deportada
Nos últimos meses foram deportados 50 portugueses, entre eles Rosa Monte, uma mulher que vivia em Fall River há 57 anos.
Protesto contra a Immigration and Customs Enforcement (ICE) em Little Village, Chicago. | Foto: Daniel Cole - Reuters
Devido ao registo de delitos, Rosa Monte foi deportada para os Açores a 30 de outubro.
Nos Estados Unidos, as rusgas dos agentes de imigração (ICE) provocam medo nas comunidades portuguesas de New Bedford e Fall River.
No estado do Massachusetts já foram detidas 1.400 pessoas de várias nacionalidades.
A reportagem é dos correspondentes da RTP nos Estados Unidos, Cândida Pinto e Ricardo Guerreiro.