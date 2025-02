Vivos ou mortos. Manila paga pela captura de mosquitos transmissores de dengue

Nas Filipinas, os casos de dengue cresceram 40 por cento em relação a 2024 e na freguesia Addition Hills, na cidade de Mandaluyong (arredores de Manila) o chefe da comunidade anunciou a recompensa simbólica de um peso filipino numa tentativa de impedir a propagação da dengue.





A notícia da recompensa, divulgada na terça-feira à noite, foi. Um dos muitos comentários anuncia a

Outro comentário nas redes sociais questiona se “um mosquito será rejeitado se tiver apenas uma asa?”.

Ainda assim, o líder da comunidade, Carlito Tolibas Cernal, defende a medida como necessária para a saúde pública.





De acordo com as autoridades, só neste bairro, em janeiro, duas crianças morreram e outras 44 pessoas foram infetadas com o vírus da dengue numa zona com 70 mil moradores.





Um responsável da freguesia Addition Hills coloca um cartaz num dos locais onde os mosquitos podem ser entregues. Os moradores fizeram fila esta quarta-feira para entregarem os "procurados". Foto: AFP







Esta campanha vai durar pelo menos um mês, e até agora, 21 pessoas reivindicaram a recompensa, após terem levado 700 mosquitos e larvas, adianta à BBC o responsável pela freguesia.











No entanto, e sem comentar se capturar mosquitos em troca de dinheiro é uma forma eficaz de travar a dengue, o Departamento de Saúde das Filipinas disse à BBC que “aprecia as boas intenções no combate à dengue”.







Sendo uma das zonas mais densamente populosas, o responsável pela freguesia de Addition Hills assegura que a recompensa complementa outras medidas. Por exemplo, a limpeza das ruas e evitar a acumulação de águas onde os mosquitos transmissores da dengue depositam os ovos.