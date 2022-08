`Vlogger` chinesa investigada por cozinhar tubarão branco arrisca dez anos de prisão

O Departamento de Agricultura de Nanchong, na província central de Sichuan, confirmou que foi aberta uma investigação policial após os vídeos se tornarem virais, a 14 de julho, de acordo com o jornal estatal Global Times.

Nas imagens, a cozinheira afirma que o tubarão tinha cerca de dois metros de comprimento, que tinha sido cortado em Sichuan e que era proveniente de um viveiro, criado para consumo.

No entanto, os internautas ficaram indignados: a etiqueta (`hashtag`) criada sobre o vídeo conta com mais de 520 milhões de visualizações na rede social Weibo, o equivalente chinês do Twitter, que é censurado na China.

A `vlogger`, que já apagou os vídeos controversos, tem milhões de seguidores nas plataformas de vídeo chinesas Douyin e Kuaishou.

Segundo outros meios de comunicação locais, a jovem comprou o tubarão na plataforma de comércio eletrónico JD.com, sendo que o espécime veio da província de Fujian, onde se registaram já detenções relacionadas com esta venda.

A mulher pode enfrentar uma pena de mais de dez anos de prisão e uma pesada multa se a investigação determinar que cometeu o crime de compra ilegal de animais em risco de extinção, embora a pena dependa do valor do tubarão, determinado pela idade e tamanho, explicou uma fonte legal especializada ao diário Global Times.