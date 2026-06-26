Mundo
Volkswagen planeia reduzir até 100 mil postos de trabalho em todo o mundo
A gigante automóvel alemã prevê o corte de 100 mil postos de trabalho em todo o mundo, o dobro do que tinha sido anunciado até agora. A notícia é avançada pelo Financial Times.
Estes planos fazem parte dos novos objetivos definidos para 2030 e prevê também o fecho de quatro fábricas da marca Volkswagen: Hannover, Zwickau, Emden e a fábrica da Audi em Neckarsulm.
Até ao momento, o grupo Volkswagen tinha anunciado a eliminação de 50 mil postos de trabalho na Alemanha até 2030, dos quais 35 mil da marca Volkswagen.
Estes planos fazem parte dos novos objetivos definidos para 2030, que foram discutidos pela Comissão Executiva da empresa na quarta-feira.
O Conselho de Supervisão do grupo automóvel deverá voltar a analisar o assunto na reunião marcada para 9 de julho.
Até ao momento, o grupo Volkswagen tinha anunciado a eliminação de 50 mil postos de trabalho na Alemanha até 2030, dos quais 35 mil da marca Volkswagen.
Estes planos fazem parte dos novos objetivos definidos para 2030, que foram discutidos pela Comissão Executiva da empresa na quarta-feira.
O Conselho de Supervisão do grupo automóvel deverá voltar a analisar o assunto na reunião marcada para 9 de julho.