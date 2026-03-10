Volkswagen avança com corte de 50 mil postos de trabalho na Alemanha

O gigante automóvel europeu anunciou esta terça-feira que, até 2030, planeia eliminar 50 mil postos de trabalho, um número superior ao que tinha sido divulgado anteriormente.





O CEO do grupo admitiu que o plano vai para além do corte de 35 mil postos de trabalho que tinha sido divulgado anteriormente e vai abranger cerca de 50 mil trabalhadores do grupo Volkswagen na Alemanha.





Em carta aos acionistas, Olivier Blume explicou que além da redução de 35 mil funcionários na principal marca da empresa, a Volkswagen, estão previstos novos cortes nos próximos quatro anos que vão incidir nas marcas de luxo Audi e Porshe e ainda na subsidiária de software Cariad.





O grupo procura acelerar os esforços de redução de custos para fazer face à forte concorrência na China, a uma procura estagnada na Europa e às tarifas norte-americanas.