Volodymyr Zelensky elogia "três anos de resistência ucraniana" à invasão russa

"Três anos de resistência. Três anos de gratidão. Três anos de absoluto heroísmo dos ucranianos", escreveu Volodymyr Zelensky numa mensagem nas redes sociais, agradecendo "a todos aqueles que defendem e apoiam" a Ucrânia.





The third anniversary of the beginning of the full-scale Russian invasion. Three years of absolute heroism by our people.



Eternal memory to all who stood up in defense of our state and our people, giving their lives so that Ukraine may live.



Eternal gratitude to the fallen… pic.twitter.com/YthE9Jjskt — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) February 24, 2025

A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, o presidente do Conselho Europeu, António Costa, e o primeiro-ministro canadiano, Justin Trudeau, chegaram de comboio a Kiev na manhã desta segunda-feira para uma cimeira que, segundo Zelensky, reunirá 13 líderes, além de outros 24 por videoconferência.





"Estamos hoje em Kiev porque a Ucrânia é a Europa. Nesta luta pela sobrevivência, não é apenas o destino da Ucrânia que está em causa. É o destino da Europa", afirmou a presidente da Comissão Europeia numa publicação na rede social X, acompanha de um vídeo do momento da chegada de Von der Leyen a Kiev, ao lado de António Costa.





On the 3rd anniversary of Russia’s brutal invasion, Europe is in Kyiv.



We are in Kyiv today, because Ukraine is Europe.



In this fight for survival, it is not only the destiny of Ukraine that is at stake.



It’s Europe’s destiny. pic.twitter.com/s0IaC5WYh6 — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) February 24, 2025

Von der Leyen chegou acompanhada também por 24 dos seus 27 comissários e foi recebida na estação pelo chefe do gabinete presidencial ucraniano, Andriy Yermak, e pelo ministro dos Negócios Estrangeiros da Ucrânia, Andriy Sibiga.

Cândida Pinto e David Araújo | Enviados especiais da RTP à Ucrânia



No 3° aniversário da agressão da Rússia contra a Ucrânia, saúdo o povo ucraniano pela sua bravura na defesa da liberdade, soberania e integridade territorial.

É tempo de pôr fim a esta flagrante violação dos valores da democracia e do direito internacional.

Portugal esteve desde… — Luís Montenegro (@LMontenegropm) February 24, 2025

Os líderes portugueses também já assinalaram o terceiro aniversário da guerra na Ucrânia, reforçando o apoio à Ucrânia.O primeiro-ministro, por sua vez, saudou o povo ucraniano e garantiu que Portugal continuará ao lado de Kiev “na procurada de uma paz justa, inclusiva e duradoura”."Portugal esteve desde a primeira hora ao lado da Ucrânia no exercício do seu legítimo direito à autodefesa, e continuará ao seu lado na procura de uma paz justa, inclusiva e duradoura", garante o primeiro-ministro.

Mais ajuda para a Ucrânia e mais sanções para a Rússia

"A Europa está aqui para reforçar a Ucrânia neste momento crítico. Posso anunciar que um novo pagamento de 3,5 mil milhões de euros para a Ucrânia chegará já em março", anunciou a presidente da Comissão Europeia, prometendo ainda a entrega imediata de mais armas e munições."Graças ao nosso Mecanismo de Apoio à Ucrânia e ao empréstimo do G7, colmatámos o défice orçamental da Ucrânia para todo o ano de 2025 e, paralelamente, temos de acelerar a entrega imediata de armas e munições. Este será o cerne do nosso trabalho nas próximas semanas", prometeu Von der Leyen.A propósito desta cimeira, Ursula von der Leyen disse ainda que apresentará "um plano abrangente sobre a forma de aumentar as nossas capacidades europeias de produção de armas e de defesa", um Livro Branco sobre o setor, que deverá ser anunciado em meados do próximo mês.

Para além do novo pacote de ajuda para Kiev, a UE também impôs esta segunda-feira uma 16ª ronda de sanções contra a Rússia.

"Há três anos que a Rússia bombardeia implacavelmente a Ucrânia, na esperança de tomar terras que não lhe pertencem", disse a ministra dos Negócios Estrangeiros da UE, Kaja Kallas, em comunicado.Estas novas sanções, adotadas formalmente pelos ministros dos Negócios Estrangeiros da União Europeia, têm como alvo específico 73 novos petroleiros "fantasmas", utilizados pela Rússia para contornar as sanções já existentes destinadas a limitar as exportações de petróleo russo.As sanções incluem também uma proibição das importações de alumínio russo para a UE., enumerou Kaja Kallas, que anunciou que vai viajar para os Estados Unidos na terça-feira para se reunir com o secretário de Estado, Marco Rubio."Penso que é importante que tenhamos o máximo de interação possível com o novo Governo norte-americano", disse Kallas, referindo-se à visita desta segunda-feira do presidente francês, Emmanuel Macron, a Washington onde vai reunir-se com o presidente norte-americano num diálogo que se centrará na guerra na Ucrânia.

A mudança de posição de Washington

Este terceiro aniversário da invasão russa acontece na fase mais incerta e preocupante para a Ucrânia, com uma mudança radical de posição da parte dos EUA após a tomada de posse de Donald Trump, que apresenta uma postura destoante em relação ao seu antecessor, Joe Biden.A administração dos EUA considerou que "são irrealistas" os desígnios de Kiev de aderir à NATO e de recuperar o território ocupado pela Rússia desde 24 de fevereiro de 2022, nomeadamente a partes das províncias de Donetsk e de Lugansk e a península da Crimeia (ocupada desde 2014).Na semana passada, o presidente dos EUA considerou que Volodymyr Zelensky era "um ditador" sem legitimidade democrática e acusou-o de começar a guerra e de fomentá-la, adotando a narrativa utilizada pelo Kremlin para justificar a invasão e destoando da postura da Casa Branca durante o Governo do democrata Joe Biden.

Zelensky, por sua vez, acusou Trump de “viver numa bolha de desinformação” e afirmou, este domingo, estar disposto a deixar a presidência "imediatamente" em troca da integração da Ucrânia na NATO.

A Rússia há muito que exige que a Ucrânia realize uma votação presidencial como parte de um acordo de paz. Mas a legislação ucraniana proíbe eleições durante a lei marcial, que está em vigor desde que a Rússia lançou sua invasão em fevereiro de 2022.A ofensiva militar russa no território ucraniano, lançada a 24 de fevereiro de 2022, mergulhou a Europa naquela que é considerada a crise de segurança mais grave desde a II Guerra Mundial.Este é um conflito que se arrasta desde 2014, quando a Rússia invadiu a região ucraniana da Crimeia.

c/ agências