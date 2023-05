Volodymyr Zelensky já está no Japão para a cimeira do G7

Ainda este sábado, Zelensky irá reunir-se igualmente com a primeira-ministra italiana, Giorgia Meloni.O presidente da Ucrânia viajou até ao Japão num avião do Governo francês. O país preside, este ano, à cimeira do G7. A reunião decorre na primeira cidade do mundo a ser alvo de uma bomba atómica.Esta é a primeira deslocação do presidente ucraniano à Ásia desde o início da guerra, a 20 de fevereiro do ano passado.

Zelensky deverá ainda manter encontros bilaterais com o presidente dos Estados Unidos e com o primeiro-ministro japonês.







Na sexta-feira, primeiro dia de reunião, o G7 anunciou um novo pacote de sanções contra a Rússia e os Estados Unidos admitiram treinar os pilotos ucranianos para pilotar caças F-16.