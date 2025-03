Volodymyr Zelensky vai visitar a África do Sul em 10 de abril

"Esta visita é a continuação dos compromissos assumidos pelo Presidente [sul-africano] Cyril Ramaphosa com o Presidente [russo] Putin e o Presidente [ucraniano] Zelensky em favor de um processo de paz inclusivo que abrirá caminho para a paz entre a Rússia e a Ucrânia", disse o porta-voz presidencial Vincent Magwenya à agência de notícias France Prece.

No final de fevereiro, durante uma reunião do G20 em Joanesburgo, a África do Sul defendeu um processo de resolução do conflito ucraniano envolvendo todas as partes, poucos dias depois das conversações entre os EUA e a Rússia sem a Ucrânia, e convidou nessa ocasião Volodymyr Zelensky para uma visita de Estado.

"A África do Sul continua determinada a apoiar o processo de diálogo entre a Rússia e a Ucrânia", garantiu o Ramaphosa, que há muito afirma ser próximo de Moscovo.

Ramaphosa e Zelensky tiveram uma conversa telefónica, após a qual o chefe de Estado ucraniano agradeceu nas redes sociais o apoio "à soberania e integridade territorial da Ucrânia".

"É importante que os nossos países partilhem a mesma posição: nada sobre a Ucrânia sem a Ucrânia", acrescentou Zelensky.

A Rússia invadiu a Ucrânia em 24 de fevereiro de 2022.