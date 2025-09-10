Von der Leyen anuncia pacote de sanções contra Israel
Incomodada com a situação na faixa de Gaza, em especial com a fome no território, a presidente da Comissão Europeia apresentou esta manhã, durante o discurso do Estado da União, um pacote de sanções contra Israel.
Entre as sanções anunciadas está a suspensão parcial do acordo de associação de comércio entre os 27 e Israel.
O ministro israelita dos negócios estrangeiros já respondeu. Gideon Saar escreve na rede social X que que as propostas apresentadas esta manhã pela presidente da Comissão são lamentáveis e que, uma vez mais, a europa envia uma mensagem errada, que reforça o Hamas e os seus aliados no Médio Oriente.