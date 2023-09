Von der Leyen apresenta navio a metanol verde em nome da descarbonização

Para inverter esta realidade, foi apresentado esta quinta-feira na Dinamarca, o primeiro navio de carga movido a metanol verde.Um combustível gerado por fontes renováveis, que é encarado como uma alternativa promissora aos combustíveis fósseis.

Foto: EPA



Von der Leyen quer ainda que seja possível estender o uso de combustíveis verdes a todos os sectores e recordou que este ano, pela primeira vez, na europa foi gerada mais eletricidade através do vento e do sol do que com gás.Recorde-se que no início de Julho, os estados-membros da Organização Marítima Internacional chegaram a um acordo para alcançar emissões líquidas zero até 2050.