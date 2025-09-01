Von der Leyen. Avião de responsável da UE alvo de alegada interferência russa

O aparelho que transportava a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, para Plovdiv na tarde de domingo foi privado de ajudas eletrónicas à navegação durante a aproximação ao aeroporto da cidade.





Bruxelas já confirmou problemas no avião que transportava Ursula Von der Leyen e salienta que houve interferência russa. "Recebemos informação das autoridades búlgaras de que suspeitam que seja uma interferência flagrante perpetrada pela Rússia", afirmou fonte do executivo comunitário.





Bruxelas disse estar "ciente de que as ameaças e a intimidação são uma componente habitual das ações hostis" de Moscovo.



Esta ação "só reforça o compromisso inabalável de aumentar as capacidades de defesa e o apoio à Ucrânia", salientou. Von der Leyen deixou Plovdiv no mesmo avião sem incidentes após a visita.



Ursula Von der Leyen sentiu "na primeira pessoa a ameaça diária que a Rússia e os seus proxies [intermediários] representam", afirmou a mesma fonte.





Entretanto, o Governo búlgaro anunciou que está a investigar uma possível sabotagem russa. "Durante o voo da presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, para Plovdiv, o sinal de satélite que fornecia informações ao sistema de navegação GPS da aeronave foi neutralizado", adiantou em comunicado.





Três autoridades búlgaras informadas sobre o incidente disseram estar a ser tratado como uma intervenção deliberada, com suspeitas dirigidas aos serviços secretos russos. "Todo o GPS da zona do aeroporto ficou sem sinal", avançou uma das autoridades aeroportuárias.