Von der Leyen. Avião de responsável da UE atingido por alegada interferência russa
Um alegado ataque de interferência russa desativou os serviços de navegação por GPS num aeroporto búlgaro e obrigou o avião que transportava a presidente da Comissão Europeia a aterrar em Plovdiv no domingo, com recursos a mapas em papel. A informação foi avançada pelo Financial Times e entretanto confirmada pela Comissão Europeia.
O aparelho que transportava a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, para Plovdiv na tarde de domingo foi privado de ajudas eletrónicas à navegação durante a aproximação ao aeroporto da cidade.
Bruxelas já confirmou problemas no avião que transportava Ursula Von der Leyen e salienta que houve interferência russa. "Recebemos informação das autoridades búlgaras de que suspeitam que seja uma interferência flagrante perpetrada pela Rússia", afirmou fonte do executivo comunitário.
Três autoridades informadas sobre o incidente disseram estar a ser tratado como uma operação de interferência russa. "Todo o GPS da zona do aeroporto ficou sem sinal", avançou uma das autoridades aeroportuárias. Von der Leyen deixou Plovdiv no mesmo avião sem incidentes após a visita.
Depois de circular o aeroporto durante uma hora, o piloto do avião decidiu aterrar manualmente usando mapas analógicos, acrescentaram. "Foi uma interferência inegável".A Autoridade de Serviços de Tráfego Aéreo da Bulgária confirmou o incidente em comunicado ao Financial Times.
"Desde fevereiro de 2022, tem-se registado um aumento notável de ocorrências de interferência [de GPS] e, recentemente, de falsificação", acrescentou.
Segundo o responsável, “estas interferências interrompem a receção precisa dos sinais [de GPS], levando a vários desafios operacionais para as aeronaves e sistemas terrestres”.
O porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, disse ao jornal norte-americano que “as suas informações estão incorretas”.
O chamado bloqueio e falsificação de GPS, que distorce ou impede o acesso ao sistema de navegação por satélite, era tradicionalmente utilizado pelos serviços militares e de inteligência para defender locais sensíveis, mas tem sido cada vez mais utilizado por países como a Rússia como meio de perturbar a vida civil.
Os governos da União Europeia alertaram que o aumento do bloqueio de GPS atribuído à Rússia corre o risco de causar um grande desastre aéreo, essencialmente cegando as aeronaves comerciais em pleno voo.
Os incidentes de bloqueio de GPS aumentaram significativamente no Mar Báltico e nos Estados da Europa de Leste próximos da Rússia nos últimos anos, afetando aviões, barcos e civis que utilizam o serviço para a navegação diária.
Von der Leyen voava de Varsóvia para a cidade central da Bulgária para se encontrar com o primeiro-ministro do país, Rosen Zhelyazkov, e visitar uma fábrica de munições. A presidente da Comissão Europeia está numa viagem pelos países da linha da frente da União Europeia para discutir os esforços para melhorar a prontidão de defesa do bloco em resposta à guerra da Rússia contra a Ucrânia.
"[O presidente russo, Vladimir] Putin, não mudou nem vai mudar", disse von der Leyen aos jornalistas, enquanto estava em solo búlgaro, no domingo. "É um predador. Só pode ser contido através de uma forte dissuasão."
A Bulgária tem sido um dos mais importantes fornecedores europeus de equipamento militar para a Ucrânia, inicialmente de armamento da era soviética nos primeiros meses da guerra, e agora de artilharia e outros produtos produzidos pela grande indústria de defesa do país.
Von der Leyen voava de Varsóvia para a cidade central da Bulgária para se encontrar com o primeiro-ministro do país, Rosen Zhelyazkov, e visitar uma fábrica de munições. A presidente da Comissão Europeia está numa viagem pelos países da linha da frente da União Europeia para discutir os esforços para melhorar a prontidão de defesa do bloco em resposta à guerra da Rússia contra a Ucrânia.
"[O presidente russo, Vladimir] Putin, não mudou nem vai mudar", disse von der Leyen aos jornalistas, enquanto estava em solo búlgaro, no domingo. "É um predador. Só pode ser contido através de uma forte dissuasão."
A Bulgária tem sido um dos mais importantes fornecedores europeus de equipamento militar para a Ucrânia, inicialmente de armamento da era soviética nos primeiros meses da guerra, e agora de artilharia e outros produtos produzidos pela grande indústria de defesa do país.
